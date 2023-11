Sod nafte cenejši kot na začetku leta

V nadaljevanju preberite:

Kopičenje zalog, šibkejši kitajski gospodarski podatki in nižje fizično povpraševanje so glavni dejavniki, da je cena za sod nafte upadla pod 80 dolarjev. Trenutne cene so tudi nižje kot v začetku leta, pa čeprav si je Opec zelo prizadeval zvišati ceno s tem, ko je omejeval črpanje. Kljub negativnemu trendu v zadnjem mesecu pa je dolgoročna krivulja še vedno lahko precej višja od trenutnih cen.