Opolnoči pocenitev pogonskih goriv

V skladu z vladno uredbo se spreminjajo cene pogonskih goriv na črpalkah izven avtocest. Cenejše bodo prihodnja dva tedna vozili vozniki z dizelskimi motorji, nekoliko cenejši bo tudi 95-oktanski bencin. Vlada tokrat ni spreminjala trošarin.

Opolnoči se bodo spremenili cene bencina, dizla in kurilnega olja, vlada pa trošarin tokrat ni spreminjala. Za liter 95-oktanskega bencina bo tako treba na bencinskih servisih izven avtocestnega križa po novem plačati 1,534 evra, kar je 0,2 centa manj kot doslej. Bolj se je pocenilo dizelsko gorivo, in sicer liter z 1,651 evra na 1,608 evra.

Ne glede na spremembo cen, pa se še povečuje razlika v primerjavi s cenami na Hrvaškem, saj je vlada naših južnih sosedov znižala trošarine. Cene pogonskih goriv so bile na Hrvaškem nižje že pred to spremembo.

Hrvaška niža trošarine

Cena bencina pri naših južnih sosedih prihodnja dva tedna ostaja nespremenjena pri 1,46 evra za liter. Dizel pa se bo pocenil za štiri cente na 1,52 evra za liter. Za razliko od Slovenije so cene osnovnih pogonskih goriv v Hrvaški omejene na vseh črpalkah, tudi ob avtocestah. Enako kot v Sloveniji pa lahko prodajalci prosto oblikujejo cene premijskih goriv. Za naslednje 14-dnevno obdobje je trošarino na bencin znižala za 56,31 evra na 563 evrov za tisoč litrov goriva, trošarino na dizel pa za 23,13 evra na 231 evrov za tisoč litrov.

Slovenija in Hrvaška omejujeta cene pogonskih goriv z enakim modelom. Cene se oblikujejo glede na gibanje borznih cen izdelkov iz nafte na mediteranskih borzah. Osnova za izračuna cene pogonskega goriva je povprečje najvišjih dnevnih cen v preteklih dveh tednih. Tej osnovi se nato doda marža trgovcev in vse davščine. Zadnjih je v Sloveniji je kot na Hrvaškem, zato so tudi cene v Sloveniji višje kot pri naših južnih sosedih.

Zaradi Izraela dražja nafta

Današnja sprememba cen pogonskih goriv je predvsem posledica sezonskih gibanj na evropskem trgu z naftnimi derivati. Zaradi napetosti na bližnjem vzhodu borzne cene surove nafte ostajajo zvišane. Tečaj nafte brent je zadnji polni teden oktobra presegel mejo 90 dolarjev za sod, prejšnji teden pa se je nato znižal za šest odstotkov.

Toda na bencinskih črpalkah v večini zahodno evropskih držav se cene bencina in dizelskega goriva postopno nižajo že od začetka oktobra. To kaže tudi na to, da so evropske rafinerije večinoma uspele vzpostaviti nove nabavne kanale in krizna žarišča Ukrajine in Bližnjega vzhoda nimajo neposrednega vpliva na oskrbo.

Seveda je vojna v Izraelu, za zdaj, vplivala zgolj na špekulacije, ne pa tudi na dejansko preskrbo z nafto. Toda cene nafte skušajo zvišati tudi večji prodajalci. Savdska Arabija je tako napovedala, da bo omejitve črpanja ohranila vsaj do konca leta.