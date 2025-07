Sonce nam lahko dostavi še več … elektrike

V nadaljevanju preberite:

Lani se je prvič zgodilo, da so sončne elektrarne proizvedle več kot desetino vse električne energije v Sloveniji oziroma približno četrtino več kot leto prej. Trend je šel v pravo smer. Zakaj pišem v pretekliku? Ker so za letošnje leto obeti strokovnjakov precej črnogledi, vsaj če gre soditi po sporočilih iz 11. Slovenske fotovoltaične konference, na kateri so se udeleženci seznanili z novimi tehnologijami, dosežki in dobrimi praksami na področju fotovoltaike.