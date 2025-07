Dejan Jakara pred novo sezono premešal karte

V nadaljevanju:

Novomeška Krka vstopa v novo sezono, člansko ekipo bo še naprej vodil trener Dejan Jakara. V minuli sezoni so Dolenjci navdušili z igro pod njegovo taktirko. Od preteklosti se ne živi, domače prvenstvo, superpokal, pokal in regionalna liga pa so Krkina sedanjost. V moštvu je veliko novincev, cilji pa ostajajo visoki, čeprav bo konkurenca v jadranski ligi močnejša kot lani.

»Ker imamo ekipo praktično sestavljeno, bo lažje začeti sezono. Podobno idejo o sestavi ekipe smo imeli že lani, a smo se ji letos bistveno bolj približali. Želel sem si, da bi imeli letos bolj atletsko ekipo, ki bo igrala hitrejšo košarko. Dali bomo prednost nekaterim mladim igralcem, Žak Smrekar bo počasi prevzel še večjo vlogo, v to vlogo bo postavljen tudi Lovro Urbiha. Bo pa moral Smrekar nadaljevati s trdim delom. Minute je lani dobil in jih bo še, če si bo to zaslužil, ne bo pa igral le zato, ker je mlad. Vesel sem tudi, ker so bili vsi, ki smo jih pripeljali, takoj pripravljeni biti del Krkine košarkarske zgodbe. Rabimo še eno štirico, krilnega centra,« uvodoma sestavo ekipe komentira Jakara.