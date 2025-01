Spar začenja 40-milijonsko naložbo

Spar Slovenija je na Letališki cesti v Ljubljani začel širitev skladišča za sveže izdelke. Ocenjena vrednost projekta je 40 milijonov evrov in gre za eno večjih infrastrukturnih naložb v trgovinski industriji v zadnjih letih. »Novi, sodobni objekt v velikosti 20.000 kvadratnih metrov bo zagotavljal še hitrejšo in obogateno oskrbo Sparovih trgovin s svežimi in kakovostnimi izdelki,« pojasnjujejo v Sparu.

Dodali so, da pri gradnji sodelujejo z različnimi izvajalci, generalni izvajalec in projektant pa sta slovenski podjetji. Predvidevajo, da bo projekt končan v prvi polovici prihodnjega leta.

Distribucijski center Spar na Letališki cesti v Ljubljani trenutno obsega 43.000 kvadratnih metrov, od tega je 29.000 kvadratnih metrov namenjenih skladišču za nehlajene izdelke, obstoječe skladišče za sveže izdelke pa meri 14.000 kvadratnih metrov. »Z novo pridobitvijo bo Spar Slovenija bistveno povečal skladiščne kapacitete za sveže izdelke, saj bo pridobil dodatnih 20.000 kvadratnih metrov, od katerih bo 12.000 kvadratnih metrov namenjenih skladiščnim površinam. Skupna velikost skladišča za sveže izdelke bo tako kar 26.000 kvadratnih metrov. Preostale površine novega objekta bodo namenjene podzemni garaži za zaposlene ter sodobno opremljenim tehničnim in delovnim prostorom,« pravijo v Sparu.

Napovedujejo, da bo razširitev skladišča omogočila hitrejšo in še bogatejšo oskrbo trgovin s svežimi in kakovostnimi izdelki. Povečanje števila dostavnih ramp s 75 na 95 bo izboljšalo pretok blaga, hkrati pa zmanjšalo prometne zastoje ob skladišču, saj bo novi režim poti tovornjakov optimiziran za manjše motnje prometa.