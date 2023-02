Spletna storitev mora kompleksno prevesti v enostavno

V nadaljevanju preberite:

»Moja starša sta zdravnika. In ko smo ustanavljali Wolt, sta rekla – restavracije? In dostava? Za njiju je bila restavracija nekaj, kamor greš približno enkrat na mesec, se tam usedeš, preživiš čas. Koncept, da ti hrano iz restavracije prinesejo domov, jima ni bil blizu. Wolt sta začela uporabljati šele, ko je izbruhnil covid, tako kot številni drugi potrošniki in restavracije,« se spominja Miki Kuusi, soustanovitelj in izvršni direktor tehnološkega podjetja, ki dostavlja hrano.