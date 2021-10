Spodbudno poslovanje slovenskih podjetij na tujih trgih

Edinstvena poslovna priložnost ob zaključku leta: na osrednjem gospodarskem dogodku predsedovanja Slovenije Svetu EU 2021 se boste lahko povezovali z vodilnimi mednarodnimi podjetji in korporacijami. Novembra in decembra bo namreč potekal dogodek Digitalno središče Slovenije – Tehnologija za ljudi, ki je nastal v partnerstvu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije, družbe BTC ter javne agencije SPIRIT Slovenija.

Zaključek leta v znamenju novih povezovanj

SPIRIT Slovenija v zadnjih dveh mesecih letošnjega leta omogoča, da najnaprednejša in tehnološko razvita slovenska podjetja svoj razvoj, znanje in dosežke predstavite mednarodni javnosti. Prek organizacije številnih tujih gospodarskih delegacij boste lahko navezali nove poslovne stike in poiskali nove poslovne priložnosti v tujini. Srečanja bodo potekala novembra in decembra na dogodku Digitalno središče Slovenije, in sicer v enem največjih nakupovalnih, poslovnih, rekreativno-zabaviščnih in kulturnih središč v Evropi.

Brezplačna prijava za edinstvene povezovalne priložnosti Mesečne tematike središča se bodo poglobile v področja digitalne transformacije, kibernetske varnosti, industrije 4.0 in robotike ter hkrati omogočale srečanja z avstrijskimi, poljskimi, slovaškimi in ne nazadnje japonskimi podjetji. Vsa mednarodna srečanja so brezplačna in se jih lahko udeležite prek prijave na največjem slovenskem izvoznem portalu, ki zagotavlja brezplačne informacije in svetovanje za uspešno internacionalizacijo poslovanja.

November v znamenju digitalne transformacije

Največ priložnosti za tkanje novih izvoznih poti ponuja avstrijsko tržišče, kjer se slovenska podjetja uspešno povezujejo predvsem na področju strojne in kovinske dejavnosti, proizvodnje avtomobilskih komponent, farmacije in proizvodnje električnih naprav. Podjetja se boste lahko udeležila srečanja z dvema velikanoma na področju elektronike, ki se bosta predhodno tudi predstavila.

Obiščite izvozni portal in se udeležite najbolj obetavnega strokovnega posveta v centru razvoja in tehnološkega napredka.

V okviru novembrskih dogodkov se lahko dogovorite tudi za srečanje s poljskimi podjetji, ki delujejo na področju digitalizacije in kibernetske varnosti. Obiščete lahko tudi dogodke mreženja ter kovanja skupnega pogleda na procese digitalizacije poslovnih procesov in njenih pozitivnih učinkov na družbo. Dogodek na ministrski ravni privablja predvsem tiste, ki si želite s svojimi inovacijami, razvojem in edinstvenimi rešitvami osvojiti področje digitalnih tehnologij kot enega najbolj rastočih trgov poljskega gospodarstva.

Druga polovica meseca digitalne transformacije vabi tudi na odkrivanje poslovnih priložnosti na slovaškem trgu. Takrat boste imeli enkratno priložnost B2B sestankov, obiska predstavitev slovaškega poslovnega okolja in spoznavanja slovaških poslovnih običajev. Prek slovensko-slovaškega poslovnega foruma boste lahko spoznali, kakšne potenciale skriva eno najhitreje rastočih gospodarstev OECD ter območja EU ter kakšne informacije za uspešno načrtovanje izvoza v to čudovito polnopravno članico EU potrebujete.

December v znamenju koncepta 5.0

December kot zadnji tematski mesec v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU vabi na sooblikovanje koncepta Družbe 5.0 z japonskimi podjetji. Na dogodku bodo predstavili ključna ciljna področja sodelovanja in referenčne projekte Družbe 5.0.

Slovenija je z ustanovitvijo nove Službe Vlade RS za digitalno preobrazbo pripravila ukrepe za okrevanje na področjih javne uprave in digitalne družbe, digitalizacije izobraževanja, zdravstva, gospodarstva in podjetniškega okolja, novih tehnologij in digitalne diplomacije. To je tudi priložnost za ustvarjanje novih partnerstev in ekosistemov med Slovenijo in Japonsko ter nadaljnji razvoj koncepta Družbe 5.0 v Sloveniji.

Pridružite se prek povezav za številne brezplačne izvozne priložnosti in zaključite poslovno leto kot najbolj inovativno slovensko podjetje koncepta družbe 5.0.

