Spoznajte največje luksuzno letovišče na Hrvaškem

Na hrvaški obali, le nekaj kilometrov od slovenske meje, nastaja luksuzno letovišče neverjetnih razsežnosti. Petram Resort & Residences predstavlja nov standard bivanja – luksuz še nikoli ni bil tako na dosegu roke.

Slikovita lokacija kot kulisa za prave presežke

Letovišče Petram Resort & Residences je na romantičnem obalnem območju hrvaške Istre, v naselju Alberi v Savudriji. Obdan s kristalnim Jadranskim morjem in čudovito sredozemsko naravo je kraj, kjer bodo na svoj račun prišli vsi hedonisti in vsi tisti, ki se najbolje počutijo v spokojnem ritmu sredozemske klime, ter ne nazadnje vsi, ki se želijo na hitro umakniti od vsakdanjega vrveža.

Lokacija je izjemna zaradi več razlogov. Prvi je nedvomno bližina morja, vendar okolica ponuja še veliko več doživetij. Zelo hitro se lahko potopite v pristen istrski vsakdan, ki je najglasnejši v bližnjih mestih. Ali pa se še bolj oddaljite od urbanega vsakdana in od blizu prepoznate slikovito ruralno Istro, polno zgodovine, običajev in kulturne dediščine. Istra ima še dobro znan dragulj: odlično kulinarično ponudbo, ki z okusi odraža svoj značaj.

FOTO: Petram Resort & Residences

Ta del Istre že od nekdaj velja za zelo priljubljeno destinacijo med Slovenci, z letoviščem Petram Resort & Residences pa je dobil še večjo vrednost in prepoznavnost svetovnih razsežnosti.

Spoznajte pravi raj na Zemlji

Ko se boste vsak dan počutili kot v raju

Z nakupom nepremičnine v letovišču Petram Resort & Residences boste dobili tudi poseben slog življenja.

V kompleksu, ki se razprostira na 83.145 kvadratnih metrih, bo zaživelo pravo mesto v malem z različnimi bivalnimi enotami, vsaka s svojo zgodbo in svojim pojmovanjem luksuza. Poleg tega bodo na voljo tudi velneški center, teniška igrišča, trim steza, igrišče za golf, tri restavracije, trgovine, dva bazena in neposreden dostop do plaže. Ponudbo bodo dopolnjevale tudi nadstandardne storitve, s katerimi bo bivanje v letovišču še bolj brezskrbno: 24-urno varovanje, t. i. concierge servis, transferji z električnimi vozili do plaže, polnilnice električnih avtomobilov, varstvo za otroke in še veliko več.

FOTO: Petram Resort & Residences

Največja atrakcija kompleksa bo nedvomno 105 m dolg prelivni bazen na strehi aparthotela (infinity pool), ki bo pravi evropski rekorder.

FOTO: Petram Resort & Residences

Si predstavljate občutek lebdenja na strehi luksuznega aparthotela s fantastičnim pogledom na morje in bližnjo okolico? In da bi na isti terasi zvečer ob sončnem zahodu uživali v kulinaričnih specialitetah lokalnih chefov? In si predstavljate, da bi vse to postala vaša nova resničnost?

Kakšne nepremičnine bodo na voljo

Letovišče Petram Resort & Residences bo ponujalo 252 luksuznih nepremičnin: 55 turističnih vil, aparthotel s 179 apartmaji in tri večstanovanjske objekte s skupno 18 stanovanji različnih velikosti (od garsonjer do trisobnih stanovanj).

FOTO: Petram Resort & Residences

FOTO: Petram Resort & Residences

FOTO: Petram Resort & Residences

Osupljive vile zagotavljajo 100-odstotno udobje na najvišji ravni. Sodobne lepotice bodo zgrajene po visokih standardih gradnje in bodo zagotavljale dovolj zasebnosti, razkošja in miru. V 12 vilah bo bivanje še bolj edinstveno: na strehi bodo njihovi lastniki lahko zaplavali v čisto svojem prelivnem bazenu.

FOTO: Petram Resort & Residences

Stanovanja v treh večstanovanjskih objektih so zgrajena po meri za vse, ki iščejo vrhunsko bivalno izkušnjo. Vsaka stavba je sestavljena iz treh etaž in skupno šestih stanovanj, od tega sta dve dvoetažni.

Celoten kompleks je zasnovan z idejo o sodobnem in komfortnem načinu bivanja, kjer se združujejo moderna estetika, dizajn ter najkakovostnejše arhitekturne in gradbene rešitve. Kljub velikosti se letovišče ravno zaradi premišljene arhitekturne zasnove odlično zliva z okolico – zelene površine, ki jih bo okraševalo avtohtono lokalno rastlinje, detajli iz lesa in velika panoramska okna zgradb, bodo pričarale prav posebno zrcalno navezo z neokrnjeno sredozemsko okolico.

Stanovanja in apartmaji bodo sodobno opremljeni, kupci pa bodo lahko za vsako nepremičnino izbirali med tremi vrstami notranjega dekorja in se odločili za tistega, ki najbolj ustreza njihovemu značaju in življenjskemu slogu.

FOTO: Petram Resort & Residences

FOTO: Petram Resort & Residences

Privoščite si svoj košček raja na zemlji

Zdaj je še pravi čas za naložbe v nepremičnine in najboljša priložnost, da si privoščite popoln kraj, kjer boste na hitro pobegnili od vsakdana.

Da bi doživeli popoln luksuz ob morju, vam ne bo več treba odleteti na drug konec sveta. Le kratka vožnja z avtomobilom in pričakal vas bo popoln raj na zemlji.

Investitorja projekta sta MK Group i Aleksandar Group.

Preverite ponudbo nepremičnin v letovišču Petram Resort & Residences.

