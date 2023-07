Srdit in drag boj za odstotek dohodnine

V nadaljevanju preberite:

Finančna uprava bo septembra razdelila več kot 13 milijonov evrov, kolikor so zavezanci za dohodnino opredelili za podaritev od obračunov za lani. V primerjavi z lanskim letom se je znesek povečal za sedem odstotkov. Ni presenetljivo, da gre glavnina zneska dobrodelnim organizacijam in prav te tudi največ porabijo za zbiranje sredstev.

Še lani so z naskokom največji znesek podarjene dohodnine prejeli Rdeči noski, ti bodo letos prejeli okoli desetino manj kot lani. Še bolj zagnano se je zbiranja dohodnine lotilo društvo za srčno-žilne bolezni AED. Kdo so največji prejemniki? Koliko so pobrale parlamentarne stranke? Kako se v boju z aktivnih zbiralci dohodnine znajdejo gasilci in sindikati?