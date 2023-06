Defibrilator lahko pomeni razliko med življenjem in smrtjo

V nadaljevanju preberite:

Srčni zastoj doživi od štiri do šest oseb na dan. Nujna je takojšnja pomoč. Pri oživljanju s stiski prsnega koša in umetnim dihanjem je ključna uporaba defibrilatorja. Pomembno je torej, da so defibrilatorji široko dostopni po vsej Sloveniji. Pri nas je zdaj nameščenih slabih 3000 defibrilatorjev, potrebovali pa bi jih najmanj 100.000. Prav tako ni sistemske rešitve in enotne baze, da bi ljudje vedeli, kje so defibrilatorji postavljeni.

»Pri gasilnih aparatih je zakonsko določeno, na koliko kvadratnih metrih morajo biti nameščeni, kdo in v kakšnem časovnemu intervalu ga mora pregledati, ali je ustrezno napolnjen in podobno. V primeru defibrilatorjev to ni zagotovljeno,« pravi Samo Oblak, projektni vodja društva AED. Nujno pa bi bilo, da bi podobno uredili tudi bazo defibrilatorjev.