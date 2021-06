Število izdanih gradbenih dovoljenj se povečuje

V maju je bilo izdanih 26 odstotkov več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v aprilu; za stanovanjske stavbe jih je bilo 19 odstotkov več, za nestanovanjske stavbe pa tretjino več, je sporočil državni statistični urad.Član uprave novomeškega gradbinca CGP Edo Škufca pojasnjuje, da se danes gradi več stanovanjskih stavb , kar je posledica pomanjkanja stanovanj. Po drugi strani je industrija gradbene investicije ustavila. To se kaže tudi v statistiki. V primerjavi z lanskim majem, ko so upravne enote opravljale samo nujne zadeve, je bilo izdanih 41 odstotkov več gradbenih dovoljenj, v primerjavi z majem 2019 pa štiri odstotke več, in sicer za stanovanjske stavbe 17 odstotkov več, za nestanovanjske pa pet odstotkov manj.Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi maja letos, je bilo načrtovanih 50 odstotkov več stanovanj kot maja 2019. Načrtovanih je 14 odstotkov več enostanovanjskih stavb in 151 odstotkov več stanovanj v večstanovanjskih stavbah.