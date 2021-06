Katera so največja gradbena podjetja

V nadaljevanju preberite:

Gradbena podjetja so bolje prestala lansko pandemično leto kot slovensko gospodarstvo v povprečju, saj so skupaj ustvarila dober odstotek več prihodkov kot leto prej. Prihodke in dobiček je povečala večina največjih gradbenih podjetij. Objavljemo lestvico največjih podjetij? Kakšno leto je za gradbeništvo letos? Zakaj so podražitve materiala težava za gradbince?