Storitev aplikacije Petrol GO prepoznana kot digitalna inovacija

Aplikacija, ki je plod notranjega načrtovanja, je prejela veliko nagrado DIGGIT za digitalno inovacijo na projektu hitri nakup in s tem potrditev svoje inovativnosti med digitalnimi rešitvami v regiji. Uporabnikom omogoča celovito, hitro in prilagodljivo izkušnjo na vsakem koraku njihove poti – kot edina aplikacija na poti v regiji omogoča povsem samostojen nakup brez obiska blagajne, plačilo goriva, kav in avtopranj iz vozila, naročilo izdelkov z dostavo v vozilo ter upravljanje popustov in nagrad prek sistema zvestobe.

Petrol GO je strateški odgovor družbe Petrol na hitro spreminjajoče se navade sodobnih uporabnikov in vse večjo digitalizacijo mobilnosti. Z aplikacijo Petrol GO podjetje krepi svojo konkurenčno prednost prav tam, kjer šteje največ – v uporabniški izkušnji. Z razvojem digitalne platforme Petrol nadgrajuje tradicionalno ponudbo z rešitvami, ki uporabnikom prinašajo prihranek časa, več svobode in več nadzora nad vsakodnevnimi opravki na poti.

Petrol je namreč prvi večji trgovec v Sloveniji, ki od oktobra 2024 edini omogoča povsem neodvisen nakup na prodajnem mestu brez obiska blagajne. Uporabniki lahko na prodajnem mestu Petrola s telefonom skenirajo izdelke iz polic, jih dodajo v virtualno košarico in plačajo v aplikaciji ter nadaljujejo pot, račun pa prejmejo digitalno. Pomemben del prilagodljivosti aplikacije je raznolikost plačilnih možnosti. Uporabniki lahko izberejo plačilno sredstvo, ki jim najbolj ustreza – od kreditnih in debetnih kartic (Visa, Mastercard), Petrol klub plačilne kartice in mobilne denarnice mBills, do vnaprej naloženega dobroimetja. Aplikacija Petrol GO je zasnovana kot enotna vstopna točka v svet digitalnih storitev Petrola, ki se nenehno razvija v smeri »Super App«. Vsaka nova funkcionalnost ni zgolj tehnična nadgradnja, temveč izraz strateške zavezanosti k inovacijam, učinkovitosti in utrjevanju vodilne vloge podjetja na trgu. S tem Petrol ne sledi spremembam, temveč jih oblikuje.

Ugodno in preprosto: paketna ponudba in sistem zvestobe v Petrol GO

Družba Petrol je v začetku letošnjega leta v aplikaciji Petrol GO ponudila paketni nakup kave in avtopranja. Z izbiro paketa si lahko uporabniki znižajo ceno kave na vsega 0,77 € na lonček – brez naročnine, brez vezave. Ponudba velja na vseh Petrolovih prodajnih mestih v Sloveniji in na Hrvaškem, ne glede na velikost napitka. Z nakupi kave uporabniki zbirajo Zlata zrna, s katerimi je vsaka šesta kava brezplačna, z zbiranjem Zlatih točk pa lahko te kadarkoli zamenjajo za brezplačne napitke. Tudi pri pranju vozil je na voljo ugodna paketna ponudba, s katero se lahko cena posameznega pranja zniža na samo 0,67 €. Uporabniki pa lahko zbirajo posamezne nakupe pranj in nabirajo Zlate kaplje ter si tako prislužijo brezplačna pranja.

Dodatna nadgradnja uporabniške izkušnje pri pranju vozila je možnost sočasnega naročila dodatkov za vozilo, kot je na primer tekočina za vetrobransko steklo. Uporabnik izdelek enostavno doda k nakupu pranja v aplikaciji, dostavljen pa mu je neposredno v vozilo še pred začetkom postopka pranja. Sistem zvestobe omogoča unovčevanje Zlatih točk tudi za popuste pri pranju ali nakupu dodatkov, s čimer Petrol GO na enem mestu združuje tehnološko dovršenost, časovno učinkovitost in ugodno ponudbo storitev na poti.

FOTO: Petrol

Inovacija, ki spreminja uporabniško izkušnjo, za fizične in poslovne uporabnike

Aplikacija Petrol GO je zasnovana kot celovita digitalna platforma, ki ustreza potrebam tako fizičnih kot poslovnih uporabnikov. Poslovnim uporabnikom, med katerimi so tako samostojni podjetniki kot večji poslovni sistemi, aplikacija omogoča izdajo računa na davčno številko, povezavo s Petrolovimi plačilnimi karticami podjetja ter pregledno upravljanje nakupov. Spletni uporabniški portal omogoča dodeljevanje pooblastil posameznim uporabnikom in dostop do digitalnih dobavnic, kar prinaša več nadzora, večjo učinkovitost in zmanjšanje administrativnih obremenitev. Poslovnim uporabnikom sta na voljo Petrolovi plačilni kartici (siva in srebrna), ki ju je mogoče enostavno povezati z uporabniškim računom in uporabljati pri brezgotovinskem poslovanju na terenu.

Petrol GO uspešno deluje na dveh trgih, v Sloveniji in na Hrvaškem, kjer uporabnikom zagotavlja enotno in brezhibno digitalno izkušnjo, projekt širitve na srbski trg pa je že v teku. Cilj je vzpostavitev povezanega digitalnega okolja, ki bo ponujalo dosledno in kakovostno uporabniško izkušnjo, ob hkratnem upoštevanju lokalnih posebnosti.

Prepoznana kakovost, potrjena s strani uporabnikov in stroke

Petrol GO je odgovor na potrebe sodobnega uporabnika, ki pričakuje hitro, pregledno in prilagodljivo storitev ne glede na to, ali gre za jutranjo kavo, točenje goriva ali hitro avtopranje. Uporabniška izkušnja, osredotočena na udobje, priročnost in enostavnost, je razlog, da Petrol GO postaja nepogrešljiv del vsakdana številnih posameznikov in podjetij. Vse to potrjuje tudi več kot 100 tisoč uporabnikov, ki aplikacijo redno uporabljajo ter ji v trgovinah Google Play in App Store podeljujejo visoko povprečno oceno 4,8. Poleg zaupanja uporabnikov je aplikacija Petrol GO navdušila tudi strokovno javnost. Že leta 2024 je prejela zlato nagrado DIGGIT za uporabniško izkušnjo ter bila razglašena za zmagovalko v kategoriji mobilnih aplikacij na WEBSI. Leto 2025 pa je prineslo nova pomembna priznanja. Petrol GO je prejela naziv Izbran produkt leta 2025 po izboru slovenskih potrošnikov, junija letos pa še dve pomembni nagradi na konferenci DIGGIT: veliko nagrado za digitalno inovacijo ter zlato nagrado v kategoriji fizična trgovina, obe za funkcionalnost »Hitri nakup s Petrol GO«.

Kot vodilni akter v energetski transformaciji skupina Petrol danes prevzema ključno vlogo v prehodu na nizkoogljično družbo. Z vlaganjem v obnovljive vire energije, e-mobilnost in energetske rešitve soustvarja trajnostno prihodnost energetike in mobilnosti. Digitalna transformacija je ključen del te strategije, kar dokazuje tudi aplikacija Petrol GO, edina aplikacija na poti v regiji, ki omogoča samostojen nakup brez obiska blagajne in združuje mobilno plačevanje, sistem zvestobe ter podporo uporabniku na eni platformi. S tem Petrol krepi svojo konkurenčno prednost in dodaja vrednost uporabnikom, gospodarstvu ter širši družbi.

Naročnik oglasne vsebine je Petrol