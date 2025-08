Španska nogometna zveza zavrnila prošnjo Real Madrida

Španska nogometna zveza (RFEF) je zavrnila prošnjo madridskega Reala za prestavitev prve tekme španskega prvenstva, ki jo bo kraljevi klub tako odigral 19. avgusta proti Osasuni. Vodstvo Los Blancosov je po igranju na klubskem svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, kjer jih je v polfinalu izločil PSG, zahtevalo daljši odmor in treninge pred sezono la lige.

»Dodati je treba, da čeprav klub, ki je vložil zahtevo za prestavitev tekme trdi, da ima soglasje nasprotne stranke, CA Oasune, ni nobenega zapisa, da bi se ta subjekt odzval na zahtevo sodnika«, je povedal razsodnik pri španski zvezi RFEF, ki dodaja, da Realov primer ne upravičuje spremembe koledarja.

Madridčani so lansko sezono španskega prvenstva sicer končali na drugem mestu, za Barcelono pa so zaostali za vsega štiri točke. Poleti sta jih zapustila dva vidna člana, dolgoletni trener Carlo Ancelotti in izkušeni Hrvat Luka Modrić. Novi strateg Xabi Alonso je v prestopnem obdobju pripeljal Trenta Alexandra-Arnolda, prišli pa so tudi mladi Dean Huijsen, Álvaro Carreras in Franco Mastantuono.