Skozi Sueški prekop znova stekel promet

Velikanska kontejnerska ladja Ever Given je, sodeč po spletnih radarskih sledilnikih, v spremstvu vlačilcev na poti proti sredini Sueškega prekopa. Status ladje kaže, da uporablja lastni motor.O verjetni rešitvi nasedle ladje so sicer poročali že zjutraj , ko so ob zadnji plimi z vlačilcem uspeli ladjo nekoliko premakniti. Dokončno jo je upravitelju prekopa (SCA) uspelo splaviti s popoldansko plimo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Prav tako je zopet mogoča plovba skozi Sueški prekop.Spomnimo, okoli 400 metrov dolga kontejnerska ladja Ever Given se je v torek zagozdila v južnem delu Sueškega prekopa in s tem zaprla eno najprometnejših morskih poti na svetu. Do danes zjutraj se je na obeh koncih prekopa nabralo že več kot 300 ladij. Dnevna kapaciteta prekopa je okoli 95 ladij. Za odpravo zastoja, bodo po navedbah SCA potrebni okoli trije dnevi in pol.Blokada samo SCA povzroča od 12 do 14 milijonov dolarjev izpada prihodka dnevno. Po ocenah vodilne svetovne zavarovalne in pozavarovalne skupine Lloyd's je blokada ustavila prevoz 9,6 milijarde dolarjev vrednega tovora dnevno.Prekop, zgrajen leta 1869 in pozneje razširjen, je pomembna pomorska pot med Azijo in Evropo, ki ladjam prihrani pot okrog Afrike. Po navedbah AFP gre prek kanala več kot deset odstotkov svetovne pomorske trgovine, velik del tega je prevoz nafte in žita. Lani je po podatkih SCA kanal prečkalo 18.829 ladij z 1,17 milijarde ton blaga, leto prej 18.880 ladij z 1,21 milijarde ton blaga.Dodajmo, da Sueški prekop nima zapornic, zato je celotna pot na višini morske gladine. V južnem delu prekopa višina gladine niha s plimo, v severnem delu prekopa pa del leta tok vode teče proti sredozemskemu morju, del leta pa iz sredozemskega morja proti jezeru Great Bitter, ki je na sredini prekopa.