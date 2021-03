Rešili nasedlo kontejnersko ladjo

Ladja za prevoz kontejnerjev Ever Given , registrirana v Panami, je bila s Kitajske namenjena v Rotterdam na Nizozemskem in je plula skozi prekop proti Sredozemskemu morju. Dolga je 400 in široka 59 metrov in je nasedla obstala počez čez prekop. Tajvansko transportno podjetje Evergreen Marine, ki upravlja leta 2018 zgrajeno ladjo, domneva, da jo je zajel močan veter, zaradi česar se je obrnila, zadela dno in nasedla.

Ogromna kontejnerska ladja, ki je od torka blokirala prehod Sueškega prekopa, se je po poročanju tujih medijev vendarle premaknila. Videoposnetki, ki jih je zaslediti na družabnih omrežjih, prikazujejo, da je krma ladje Ever Given, ki se je v prekopu obrnila proti bregu, delno osvobodila.Kot je sporočil egiptovski upravitelj Sueškega prekopa (SCA), so izkopali okrog 27.000 kubičnih metrov peska. V pomoč pri reševanju ladje je bila plima, ki jo je spremljala polna luna. O izpustitvi kontejnerske ladje poroča tudi podjetje za pomorske storitve Inchcape Shipping, piše BBC. Ladje jim še ni uspelo povsem osvoboditi, za to bodo potrebovali še nekaj ur. Ali bo ladja nadaljevala plovbo, še ni znano.400 metrov dolga in 59 metrov široka tovorna ladja, ki prevaža 18.300 kontejnerjev, je nasedla po tem, ko je posadka izgubila nadzor nad plovilom zaradi močnih vetrov in peščene nevihte. Nasedlo ladjo, ki jo upravlja tajvansko podjetje Evergreen Marine, so poskušali splaviti z več vlačilnimi ladjami, raztovarjanjem in odstranjevanjem peska, a reševalcem vetrne razmere več dni niso bile naklonjene.Na območju, ki predstavlja najkrajšo in najpomembnejšo pomorsko povezavo med Azijo in Evropo, je nastal velik zastoj ladij. Obstalo je več tristo ladij, ki čakajo na nadaljevanje poti skozi prekop. Zastoj je nastal na obeh koncih kanala, tako v Sredozemskem morju severno od pristanišča Said kot na severu Rdečega morja, je razvidno z zemljevida na spletni strani MarineTraffic, ki spremlja pomorski promet. Lani je skozi Sueški prekop skupno plulo 19.000 ladij.