Svetovna banka pred evolucijo

V nadaljevanju preberite:

Novi, štirinajsti predsednik Svetovne banke Ajaypal Singh Banga je prvi dan na novem delovnem mestu 16.000 uslužbencev banke v elektronski pošti pozval k »podvojitvi« prizadevanj za reševanje revščine in podnebne krize.

Nekdanji izvršni direktor Mastercarda je osebju v dopisu dejal, da bo poskrbel, da bodo delali v skladu z njegovo vizijo »ustvariti svet brez revščine in planet, primeren za življenje«. V skladu s tem, poudarja, bo treba delati na lastnem razvoju, spisati nov priročnik, ustvarjalno razmišljati, prevzemati ozaveščena tveganja in spletati nova partnerstva s civilno družbo in institucijami.