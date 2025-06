Sveži denar meri na slovenske startupe

V nadaljevanju preberite:

Kaya, eden izmed najbolj izkušenih investicijskih skladov v srednji in vzhodni Evropi, je zbral skoraj 70 milijonov evrov za podporo naslednji generaciji uspešnih podjetij – in Slovenija je pri tem v središču njihove pozornosti. »V regiji – tudi pri tem v Sloveniji – opažamo nov val nadarjenih podjetnikov,« pravi Tomas Obrtač, eden od partnerjev sklada. Novi sklad naj bi do 25 zagonskim podjetjem v zgodnji fazi pomagal do globalnega preboja – od predzačetne faze (ang. pre-seed) do investicij v seriji A.