SŽ EP Logistika načrtuje prevzeme v tujini

Slovenske železnice skupaj s strateškim partnerjem utrjujejo vodilni položaj v regiji. Dejavnosti sta razdeljeni na dva dela. Prvi je krepitev infrastrukture oziroma nakup lokomotiv, drugi pa je vstop na hrvaški in avstrijski trg.

Slovenske železnice bodo v prihodnjih letih dobile 30 novih lokomotiv za tovorni promet. Izdelal jih bo, kot vse kaže, proizvajalec Alstom Transportation, vrednost posla je približno 150 milijonov evrov. Skladno s strategijo družbe SŽ EP Logistika, ki je nastala z vstopom strateškega partnerja EP Logistics International v lastniško strukturo tovornega dela Slovenskih železnic, se vodijo aktivnosti za razvoj družbe SŽ-Tovorni promet v vodilnega regijskega operaterja v železniškem prometu. S tem v zvezi SŽ-Tovorni promet zaključuje proces nakupa 30 večsistemskih električnih lokomotiv v vrednosti okoli 150 milijonov evrov, ki jih bodo železnice dobivale postopoma. Prve bodo v Sloveniji leta 2027. Prav tako potekajo aktivnosti za prevzem nekaterih železniških podjetij v regiji, so sporočili iz SŽ. Nove lokomotive morajo biti primerne za vožnjo v čezmejnem prometu in homologirane za vožnjo v Sloveniji, Avstriji, na Hrvaškem, v Nemčiji, na Madžarskem, v Srbiji, na Češkem in Slovaškem.

Prevzemi na Hrvaškem in v Avstriji

Železniški trg v Evropi je odprt, na železniških tirih lahko delujejo različni operaterji. Zdaj poteka konsolidacija tega področja. SŽ EP Logistika sodeluje v postopku iskanja strateškega partnerja vodilnega hrvaškega prevoznika HŽ Cargo. Potekajo pa tudi dejavnosti za prevzem enega od manjših avstrijskih operaterjev.

Gre za pomembna koraka, katerih cilj sta obvladovanje tovornega prometa v celotni regiji ter dodatna utrditev položaja Slovenskih železnic kot enega ključnih akterjev v Jugovzhodni Evropi. »Z nakupom novih lokomotiv bomo izjemno posodobili vozni park tovornega prometa. Prav tako bomo s prevzemi ciljnih družb utrdili svoj položaj kot enega ključnih logističnih podjetij v regiji. Cilji in investicije, ki smo si jih zastavili skupaj s strateškim partnerjem, so ambiciozni in uresničljivi. Sami bi jih težko zmogli,« je povedal generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes.

Solastniki so Čehi

Podjetje SŽ-Tovorni promet ima že štiri leta češkega strateškega partnerja. Lastnik SŽ-Tovorni promet je mešana družba SŽ EP Logistika, v katerem ima 49-odstotni delež češki EP Logistics, 51 odstotkov pa obvladujejo Slovenske železnice.