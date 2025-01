Minister Mesec napovedal izpodbijanje likvidacije invalidskega podjetja CSS

V nadaljevanju preberite:

Minister za delo Luka Mesec je ob ponovnem obisku invalidskega podjetja CSS v Škofji Loki napovedal, da bo nemudoma stopil v stik z državnim odvetništvom, da pripravijo zahtevo za izpodbijanje in zadržanje sklepa o likvidaciji družbe. Škofjeloški podjetniki in obrtniki pa so napovedali pomoč temu podjetju, ki je od sredine januarja v likvidaciji, vendar le, če nekdanji direktor, zdaj likvidacijski upravitelj Uroš Zarnik odstopi. Jutri naj bi po naših informacijah družbo obiskal član uprave SDH Janez Tomšič. Pomoč je napovedal tudi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, in sicer pod pogojem, da Uroš Zarnik ni več likvidacijski upravitelj in da se invalidsko podjetje v večinski državni lasti opredeli kot strateška naložba.

Pogledali smo, koliko je vseh invalidskih podjetij v državi, koliko državnih pomoči prejmejo in koliko jih neposredno upravlja država.