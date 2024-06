T-2 si je z dogovorom s SDH kupil čas

V nadaljevanju preberite:

Slovenski državni holding (SDH) in operater T-2 sta tik pred stečajnim narokom sklenila dogovor o poravnavi dolga do države. Po dolgotrajnih pogajanjih jim je to uspelo po tem, ko je Telemach napovedal prevzem T-2 in njegovih obveznosti. Sodišče je narok za začetek stečajnega postopka preložilo na 20. avgust. Kaj so povedali akterji?