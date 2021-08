Težak teden tudi za okrevanje svetovnega gospodarstva

Bliskovit geopolitični zasuk v Afganistanu, nadaljevanje epidemije covida-19 z agresivno različico delta in poslabšani ekonomski kazalniki v Aziji, vključno z zadnjimi, nespodbudnimi podatki za Kitajsko, ta teden povečujejo tveganja in negotovosti v mednarodni ekonomiji. Tečaji delnic v Aziji in drugod zato upadajo, pocenila se je tudi nafta, tradicionalno pa se zdaj krepita ameriški dolar in zlato, ki sta za mnoge najbolj varni naložbi v negotovih časih.



Finančne trge sta zlasti presenetila zadnja podatka, da se je julija prodaja na drobno na Kitajskem medletno povečala le za 8,5 odstotka, kar je daleč pod pričakovanji, pa tudi industrijska proizvodnja je medletno narasla le za 6,4 odstotka, kar je za tamkajšnje razmere skromno.



Vse to vzbuja dvome o dometu ponovnega zagona kitajskega gospodarstva po epidemiji. Analitiki avstralske banke ANZ so tako že znižali pričakovanja glede letošnje kitajske gospodarske rasti z 8,8 na 8,3 odstotka, saj so stopnje rasti precej nižje kot v prvem polletju, ko je kitajsko gospodarstvo zaradi nizke lanske osnove primerjalno zraslo za kar 12,3 odstotka. Statistiki v Pekingu sicer zdaj pojasnjujejo, da okrevanje ostaja nestabilno in neenakomerno, ker so gospodarstvo v nekaterih regijah prizadeli zaprtja zaradi izbruhov virusa in naravne nesreče.

Delta pustoši po Aziji

Dodaten udarec, ki vpliva tudi na nabavne verige po svetu, je zdaj tudi začasno zaprtje tretjega največjega kitajskega pristanišča Ningbo Zhoushana zaradi okužb s sars-cov-2. Skrbi vzbuja tudi novi val okužb, ki je zajel vso Azijo, Avstralijo in druge pacifiške države in je že julija znova zmanjšal obseg industrijske proizvodnje in pričakovanja nabavnih menedžerjev v državah Aseana.



Na tržna pričakovanja pritiskajo tudi negotovosti, povezane s širjenjem različice delta na Kitajskem in drugod, ter možni učinki epidemije na povpraševanje po nafti. Posledično so se včeraj cene nafte na svetovnih trgih znižale za približno dva odstotka, ceni se tudi baker, ena osnovnih surovin v elektroindustriji.



Znižali so se tečaji delnic na azijskih trgih, povečalo pa se je povpraševanje po državnih obveznicah, s čimer so se znižali zahtevani donosi, ki so za nekatere države zdaj že globoko na negativnem teritoriju. Zahtevani donos za nemške državne obveznice tako znaša minus 0,46 odstotka, za slovenske desetletne obveznice pa minus 0,13 odstotka, kažejo podatki s spletne strani www.mtsmarkets.com.

Nemce že skrbi, kaj bo z milijardnimi posli v Afganistanu

Po bliskoviti talibski zasedbi oblasti v Afganistanu, ki drsi v humanitarno katastrofo, Zahod počasi dojema tudi strateške ekonomske posledice te spremembe. Nemški infrastrukturni projekti so padli v roke talibov, ogrožena so milijardna naročila za projekte, kot so letališča, ceste in mostovi, in Siemensova obsežna vlaganja v energetiko, podpisana pred dvema letoma, zdaj opozarja nemški časnik Handelsblatt. Tečaj delnic nemškega energetskega koncerna se je tako včeraj znižal za poldrugi odstotek, padce so doživele tudi delnice nemških avtomobilskih podjetij.

