Thermana Laško pričakuje še 1,3 milijona evrov

Minister za gospodarstvo Matjaž Han se je na danajšnjem obisku v Laškem najprej sestal s predstavniki občine, nato pa dveh gospodarskih družb. Thermana je imela v lanski poplavi za sedem milijonov evrov škode, od ministrstva pričakujejo še 1,3 milijona evrov pomoči. Ministrstvo je prav danes 144 podjetjem izplačalo 17,4 milijona evrov pomoči za lansko škodo, do zdaj pa skupaj 112,1 milijona evrov.

Predsednica uprave Thermane Laško Mojca Leskovar je povedala, da so od ministrstva zaradi škode na opremi in poslovne škode že dobili 600.000 evrov pomoči, do novembra pričakujejo še dodatnih 1,3 milijona evrov: »Čakamo še na poziv za prijavo škode za infrastrukturo, kar bi moralo biti septembra.« Dodala je, da so lani kljub ujmi in ogromni škodi poslovali pozitivno: »Izpad je bil predvsem avgusta, septembra in delno tudi oktobra. Odkar smo zadeve sanirali, poslujemo normalno. Seveda pa je vse to pomenilo zelo veliko stroškov za vzdrževanje, popravilo opreme in drobnega inventarja, kar se je zavleklo tudi v prvo polovico letošnjega leta. Zdaj smo pripravljeni na nove izzive, tudi ko prihaja napoved poplav.«

Spet bi lahko imeli poplavo

Tako so ta teden zelo trepetali, hkrati pa pravočasno ukrepali, je pojasnila Leskovarjeva. »Takoj smo evakuirali dele, kjer bi voda lahko vdrla, črpali in zavarovali posamezne dele. Če ne bi ukrepali, bi imeli poplavo v kletnih prostorih starega zdravilišča. Ampak to pomeni zelo veliko dela in ekip, ki so na terenu. Gostje tega niti ne zaznajo,« pravi. Letos v Thermani pričakujejo dober zaključek leta, v prvih sedmih mesecih so presegli prihodke v primerjavi z istim obdobjem lani za šest odstotkov, za štiri odstotke so presegli tudi plan.

Minister Han je po obisku Thermane dejal, da so govorili tudi o poplavah. »Vsi vemo, kaj je treba narediti. Da Laško ne bo poplavljeno, je treba stvari reševati v Savinjski dolini.« Minister je obiskal tudi Pivovarno Laško Union: »Veste, da sem kritičen do dela delovanja pivovarne. Želel bi, da pivovarna vrne nazaj dušo kraju, da je precej bolj družbeno odgovorna, in veseli me, da so se začeli pogovarjati tudi z občino.« Na vprašanje, kaj so ključne težave, je minister dejal: »Nimam pravice in dolžnosti, da bi jim karkoli sugeriral, a letos s Pivom in cvetjem ne moremo biti zadovoljni. Prihodnje leto je 200-letnica pivovarne in upam, da bo drugače. Včasih tistega, ki ga ni bilo na Pivu in cvetju, ni bilo. Letos pa res nobenega sploh ni bilo. Sem pa vesel, da bodo pivovarno odprli tudi za turistične namene.«

O investicijah v turizem se je z ekipo pogovarjal tudi na občini, tudi o težavah s kolesarsko povezavo do Celja, ki še ni zgrajena le še na treh kilometrih, a se je zapletlo pri umeščanju v prostor.