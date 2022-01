Torij bi dal veliko več kot uran

V nadaljevanju preberite:

Pravega jedrskega reaktorja na torij še ni, pravi Jure Klopčič, geolog, ki je delal tudi za rudnike urana v Kanadi, nekoliko oddaljena želja za prihdnost pa je torij in njegove mogoče uporabe. Torij se v naravi ne cepi prav rad, zato so še vedno težave z njegovo uporabo v jedrskih elektrarnah, v Indiji imajo hibridne reaktorje, kjer proizvajajo uran in tega uporabljajo za gorivo.