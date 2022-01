Za ali proti jedrski energiji

V nadaljevanju preberite:

Evropska komisija bo glede na izjavo komisarja za notranji trg Thierryja Bretona odločitev o seznamu zelenih virov energije, ki naj bi vključeval tudi jedrsko energijo in zemeljski plin, sporočila sredi januarja. Seznam, znan tudi kot evropska taksonomija, je pomemben zlasti zato, ker bodo naložbe v vključene vire energije upravičene do podpore, ki jo določajo pravila EU za prehod v podnebno nevtralno prihodnost.

Evropski komisiji do 22. decembra še ni uspelo premostiti razlik med pričakovanji držav članic glede smiselnosti uporabe jedrske energije in zemeljskega plina. Breton je za medije zadnje dni decembra povedal, da bosta jedrska energija in zemeljski plin EU pomagala pri doseganju podnebnih ciljev, zato bo komisija, ki je zelo blizu priprave dokončnega dokumenta, predstavila tako odločitev. Države članice so osnutek dobile konec leta.