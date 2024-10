Trgovci iščejo nove poti do kupcev

Potrošniki se vse hitreje spreminjajo, z njimi pa trgovci, ki tudi s podporo raziskovalcev iščejo nove poti do njih. Pri sodobnem kupcu poleg ponudbe štejejo tudi trgovčev odnos do njega, kakšno vez mu uspe splesti, ne nazadnje pa tudi to, kakšen sloves si ustvari.

Razvoj tehnologije, digitalizacija, avtomatizacija in umetna inteligenca imajo pri teh spremembah pomembno vlogo, saj omogočajo vse tesnejšo povezanost potrošnika in trgovca. S tem pa tudi, da trgovec lahko prepozna, kaj posameznik želi in pričakuje ter mu to tudi neposredno ponudi. »Segmentacija je zelo pomembna tudi z vidika, da so potrošniki različno občutljivi na cene. Trgovci si pri tem lahko pomagajo z obilico podatkov, ki jim omogočajo prepoznati, kaj je komu smiselno ponuditi ter na kako,« pojasnjuje dr. Maja Zalaznik z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Potrošnik je tudi vse bolj trajnostno ozaveščen in pričakuje odgovorno ter avtentično ponudbo in to, da tudi trgovec sam deluje po trajnostnih načelih. Za učinkovit stik s potrošniki je pomembno, da komunikacija poteka na različnih ravneh in različnih platformah, biti pa mora zanimiva in hkrati vsebinsko odgovorna.

O trendih, ki zdaj zaznamujejo trgovino, o vplivih aktualnih gospodarskih in družbenih razmer na potrošnika ter njegove nakupne odločitve ter o z vsem tem povezanimi izzivi učinkovitega obvladovanja dobavnih verig bodo razpravljali že na 18. strateški konferenci o trgovini, ki jo organizira Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani.

Slovenski kupec drugačen kot v tujini

Kot bodo tudi ugotavljali, je tipičen kupec pri nas nekoliko drugačen od tistega v tujini. Še vedno imamo radi klasično trgovino in nakupe. Po spletu kupujemo manj, kot je to običajno v nekaterih drugih državah, pričakujemo prijaznega trgovca in zunaj urbanih središč je manjši format trgovine še vedno pomemben. Se pa vse bolj vračamo k lokalno pridelani hrani, ki je dostopna v bližini, kar pa je po besedah Maje Zalaznik pogosto težko zagotoviti.

A kot pravi, je »smiselno slediti globalnim in evropskim ustvarjalcem trendov v različnih trgovskih panogah, ki jih naši trgovci pogosto uspešno prilagodijo slovenskemu potrošniku, ali pa celo ustvarijo svoje trende. Zato tudi predstavljamo primere dobrih praks«.

Trgovci se sicer srečujejo s številnimi sistemskimi izzivi, pravijo na TZS, kot so na primer davčne obremenitve in administrativne ovire, kar zmanjšuje konkurenčnost v panogi. »Konferenca bo dala odgovore o ukrepih, ki jih načrtuje vlada za povečanje konkurenčnosti gospodarstva in obvladovanje stroškov. Izziv so, kot marsikje, tudi trg dela, skrb za trajnostno učinkovitost ter izpolnjevanje vseh standardov in zahtev, ob tem pa ohranjanje stroškovne uravnoteženosti. Sogovornike bomo vprašali, kako spremljajo svoj ugled na trgu, katere trende so najbolj usvojili in predvsem, kje so v zadnjem letu najbolj izboljšali odnos, povezanost in uspešnost sodelovanja s potrošnikom,« je še pojasnila Zalaznikova.