Zaupanje v mobilno plačevanje se povečuje

Hitro in enostavno plačevanje kjerkoli in kadarkoli – to sta glavni lastnosti, zaradi katerih potrošniki izberemo način, kako poravnamo svoje obveznosti. S plačilnimi karticami plačuje 87 odstotkov Slovencev, krepko nad polovico pa je tudi delež tistih, ki za ta namen uporabljajo mobilni telefon.

Delež uporabe plačilnih kartic na plačilni mestih in pri spletnih nakupih vztrajno raste, več kot četrtina (29 odstotkov) Slovencev jih uporablja vsak dan, izhaja iz Mastercardove raziskave. Podoben delež uporabi kartico vsaj enkrat na teden tudi za spletne naku