Zavarovalnica Triglav lani s 16 milijoni evrov čistega dobička

Največja slovenska zavarovalnica je lani ustvarila 16,3 milijona evrov čistega dobička, je razvidno iz ocene poslovanja družbe. Kosmate zavarovalne premije so se povečale za 12 odstotkov in dosegle 1,654 milijarde evrov. Dobiček Zavarovalnice Triglav so lani močno oklestile poplave in zamrznitev premij letos ukinjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.