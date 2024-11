Trumpova zmaga je bitcoinu prinesla rekord

Potem ko so kriptoinvestitorji pozdravili zmago Donalda Trumpa na predsedniških volitvah 2024, je bitcoin dosegel rekordno vrednost 75.000 ameriških dolarjev. Ta skok je presegel prejšnji rekord, ki je znašal približno 73.000 dolarjev in je bil dosežen marca, ko so na Wall Streetu začeli trgovati z novimi naložbenimi produkti, povezanimi s to digitalno valuto. Tokrat je bil porast cene predvsem posledica volitev.

Trumpova zmaga je med kriptoinvestitorje prinesla optimizem, saj mnogi verjamejo, da bo njegova administracija bolj naklonjena njihovi dejavnosti. V zadnjih dveh letih je administracija Joeja Bidna izvajala stroge regulacije, ki so omejevale delovanje kriptopodjetij in jih silile k selitvi v tujino. Trump je med svojo kampanjo obljubil, da bo končal to regulativno ofenzivo in ZDA postavil kot »kriptoprestolnico sveta«. Analitiki so pred volitvami napovedovali, da bi lahko Trumpova zmaga dvignila ceno bitcoina na 80.000 ali celo 90.000 dolarjev.

Optimizem za prihodnost

Volitve so močno vplivale na cene kriptovalut. Medtem ko je bitcoin dosegel nove višave, so se zvišale tudi vrednosti delnic podjetij, povezanih s kriptovalutami, kot sta coinbase in microstrategy. Vendar pa je bila trgovina z bitcoinom v dneh pred volitvami precej nestanovitna, saj so investitorji čakali na jasne volilne rezultate.

Pričakovanja glede prihodnjih cen bitcoina so zelo optimistična. Nekateri analitiki menijo, da bi lahko bitcoin do konca leta dosegel vrednost 100.000 dolarjev. Vendar pa obstaja tudi možnost kratkoročnega popravka cen, saj se lahko preveč navdušeni trgovci iz svojih pozicij po volitvah tudi umaknejo. Kljub temu pa dolgoročni obeti za bitcoin ostajajo pozitivni, saj mnogi verjamejo, da bo Trumpova administracija ustvarila ugodno okolje za rast kriptoindustrije.

V preteklosti je bitcoin že pokazal visoko volatilnost, zlasti v časih pomembnih dogodkov. Leta 2022 je cena bitcoina strmoglavila po seriji škandalov v industriji, vključno s propadom kriptoborze FTX. Letos pa je cena znova poskočila, ko je ameriška vlada dovolila trgovanje z novim naložbenim produktom, povezanim z bitcoinom. Ta produkt je pritegnil milijarde dolarjev naložb, kar je povzročilo skok cene bitcoina.

Donald Trump se je med svojo kampanjo za predsedniške volitve leta 2024 predstavil kot naklonjen kriptoindustriji. Ena izmed njegovih ključnih obljub je bila vzpostavitev nacionalne zaloge kriptovalut. Na največji konferenci o bitcoinu v Nashvillu je Trump obljubil, da bo, če bo izvoljen, zagotovil, da zvezna vlada nikoli ne bo prodala svojih zalog bitcoina. Trenutno ameriška vlada redno prodaja zasežene kriptovalute, kar lahko sproži padce cen. Trump je obljubil, da bo ohranil vse zaloge bitcoina, ki jih ZDA trenutno imajo ali pridobijo v prihodnosti.

Predsedniški svet za kripto?

Poleg tega je Trump napovedal načrt za odstavitev predsednika Komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC) Garyja Genslerja. Gensler je znan po svojem strogem pristopu do regulacije kriptovalut in je med svojim mandatom uvedel več kot sto ukrepov proti kriptopodjetjem. Trump je obljubil, da bo na prvi dan svojega mandata odpustil Genslerja in vzpostavil »predsedniški svetovalni svet za bitcoin in kripto«, ki ga bodo sestavljali ljudje, naklonjeni industriji.

Trumpova podpora domačemu rudarjenju bitcoina je še ena pomembna obljuba. V juniju je v Palm Beachu na Floridi Trump sprejel vodilne predstavnike ameriških rudarskih podjetij za bitcoin in poudaril, da hoče, da se ves preostali bitcoin rudari v ZDA. Trump je poudaril, da bo to pomagalo ZDA postati energetsko dominantna.

Znižanje obrestnih mer je še ena izmed Trumpovih obljub, ki bi lahko pomembno vplivala na kriptotrge. Čeprav ameriška centralna banka Federal Reserve deluje neodvisno od Bele hiše, je Trump obljubil, da bo znižal obrestne mere, kar bi lahko spodbudilo rast cen kriptovalut, saj bi bilo lažje dostopati do poceni kapitala.Skupno gledano, Trumpove obljube in načrti za kriptoindustrijo nakazujejo na bolj naklonjeno okolje za rast in razvoj kriptovalut v ZDA. Njegove obljube o vzpostavitvi nacionalne zaloge kriptovalut, odstranitvi Genslerja, podpori domačemu rudarjenju in znižanju obrestnih mer so med investitorji povzročile optimizem, kar je pripeljalo do rekordnih vrednosti bitcoina.

Članek je nastal s pomočjo umetne inteligence.