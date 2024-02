Tudi birokracija in politična negotovost zavirata gospodarstvo

V nadaljevanju preberite:

»Nemčija je zelo odvisna od izvoza in ozračja v svetovnem gospodarstvu, to pa se je ohladilo. Ekonomske razmere v Nemčiji so zato bolj volatilne kot v nekaterih drugih evropskih državah. Potem so tu še nejasna načrtovanja. Vlada pripravi neki načrt, a ga potem ne uresniči. Zato podjetja, ker ne vedo, pri čem so, raje počakajo z investicijami. Nimamo jasne strategije. Imamo cilje, nimamo pa natančnega načrta, kako jih bomo uresničili. To je pokazala odločitev ustavnega sodišča. Negotovosti za podjetja se povečujejo. Te povečuje tudi politična nestabilnost, kar je bila tudi ena od pomembnih tem v naši anketi,« je dejal Phillip Heil, ki je zadnjo ob birokraciji izpostavil kot eno od največjih srednjeročnih težav nemškega gospodarstva.