Tudi količini novih predpisov lahko rečemo epidemija

Računovodsko spremljanje poslovanja že dolgo ni več samo beleženje poslovnih dogodkov. Odnos med računovodjem in njegovim naročnikom je vse tesnejši in bolj poglobljen, računovodje se vključujejo v vsakodnevno poslovanje naročnikov in vse bolj prevzemajo vlogo poslovnih svetovalcev, je prepričan Aleksander Štefanac, predsednik Zbornice računovodskih servisov pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Proces se je še pospešil v zadnjih treh letih, ko so ob odzivanju na spremembe v zakonodaji, najprej povezane z ukrepi za blaženje posledic epidemije covida-19, kasneje pa z energetsko draginjo.