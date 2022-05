Turčija aprila s skoraj 70-odstotno inflacijo

Stopnja inflacije je v Turčiji aprila dosegla skoraj 70 odstotkov, so pokazali danes objavljeni podatki tamkajšnjega statističnega urada. Indeks potrošniških cen je aprila porasel za 69,97 odstotka, potem ko je bil marca pri 61,14 odstotka. Gre za ogromen izziv za vlado turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdoğana.

Visoka inflacija, s katero se trenutno borijo številne države, je večinoma posledica ruske vojne v Ukrajini in dediščine globalne pandemije covida-19, ki se med drugim odraža v visokih cenah surovin. Številni ekonomisti pa po navedbah francoske tiskovne agencije AFP težave Turčije pripisujejo tudi nenavadnim Erdoğanovim ekonomskim strategijam, ki so z nekoč obetavnega hitro rastočega trga odgnale številne tuje vlagatelje. Erdoğan vztraja, da so v boju z inflacijo nujne nizke obrestne mere, ki krepijo proizvodnjo in izvoz, kar pa je v nasprotju z videnjem večine stroke.

Visoka inflacija je tudi posledica zloma lire, kar je močno podražilo uvoz energije, še navaja AFP.

Po navedbah ekonomistov bo inflacija v Turčiji ostala na visoki ravni vse do konca leta, ko naj bi bila okoli 50-odstotna.