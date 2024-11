Ukrajina, Gaza in suša pomenijo težave za pomorstvo

V nadaljevanju preberite:

Kombinacija geopolitičnih napetosti, podnebnih vplivov in konfliktov je pretresla svetovno trgovino in ogrozila delovanje pomorskih dobavnih verig, opozarja agencija ZN za trgovino in razvoj (Unctad). Kritične točke so predvsem Panamski prekop (povezuje Tihi in Atlantski ocean), Rdeče morje in Sueški prekop (skozi teče pot med Sredozemskim morjem in Indijskim oceanom) ter Črno morje (pomembno vozlišče za izvoz žita).

Pomorska trgovina, ki se je leta 2023 povečala za 2,4 odstotka in dosegla 12,3 milijarde ton, je v primerjavi s krčem v letu 2022 začela okrevati, vendar prihodnost ostaja negotova. Unctadovo poročilo Rewiew of Maritime Transport predvideva za leto 2024 skromno dvoodstotno rast, ki jo ob naraščanju kontejnerskih prevozov spodbuja tudi povpraševanje po blagu v razsutem stanju, kot so železova ruda, premog in žito.