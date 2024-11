Evropa in ZDA sta pri tehnologijah nevarno zaostali

V nadaljevanju preberite:

Tehnične naprave, potrebne za zeleni energetski prehod, ter surovine in tehnologije, ki omogočajo njihovo izdelavo, so že postale strateško blago – vsaj tako pomembno, kot je (bila) nafta v časih, ko se še nismo obremenjevali z izpusti toplogrednih plinov. Predvsem za ZDA in Evropsko unijo pa je resen izziv, da večinski delež izdelave teh kritičnih izdelkov obvladuje Kitajska.

Trg izdelkov s šestih glavnih področij čistih energetskih tehnologij – fotovoltaike, vetra, električnih vozil, baterij, naprav za elektrolizo in toplotnih črpalk – se je od leta 2015 skoraj početveril in leta 2023 dosegel 700 milijard dolarjev, je v svežem poročilu Energy Technology Perspectives zapisala Mednarodna agencija za energijo IEA. To je znesek, ki približno ustreza vrednosti polovice vsega zemeljskega plina, načrpanega v tem letu.