V tovarnah po svetu dela več kot štiri milijone robotov

Ste vedeli, da v slovenskih tovarnah na vsakih 10.000 zaposlenih dela tudi 306 robotov, s tem pa je Slovenija po kazalniku gostote robotov osma najuspešnejša industrijska država na svetu?

Sicer pa vidijo razvite države uporabo robotov v različnih vejah proizvodnje kot enega od načinov reindustrializacije, kar pomeni vrnitev proizvodnje različnih izdelkov, pri katerih so prej nekaj desetletji proizvodnje zmogljivosti »odtekale« v države s cenejšo delovno silo. Uspeh take strategije pa seveda ni zagotovljen – Kitajska je za zdaj največji trg za vgradnjo novih industrijskih robotov.

Leta 2023 (ki je zadnje leto, za katero je Mednarodna zveza za robotiko (IFR) zbrala in objavila celotne podatke) so na Kitajskem v tovarne na novo namestili 276.288 industrijskih robotov, kar je bilo kar 51 odstotkov globalnih nakupov novih naprav. Ta rezultat je bil drugi najvišji, leta 2022 so kitajska podjetja v proizvodnjo vključila 290.144 robotov.