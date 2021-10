Bo morala uprava Luke Koper pospraviti kovčke?

Uprava Luke Koper naj bi še ta mesec podala svoj nepreklicni odstop. To je informacija, ki se je razširila v Luki Koper in v drugih podjetjih na območju koprskega pristanišča. Minuli petek so se namreč v prostorih Luke sestali člani nadzornega sveta, in to brez članov uprave, kar se ne zgodi ravno pogosto. Že naslednji dan je zakrožila informacija o zamenjavi uprave, ki pa nam je uradni viri niso hoteli potrditi.

Iz Luke Koper so na vprašanja, ki smo jih naslovili na predsednika uprave Dimitrija Zadela, odgovorili: »Govoric ne komentiramo. Družba obvešča javnost o vseh pomembnejših informacijah preko spletnega portala borze Seonet.« Na naše vprašanje ni želel odgovoriti nobeden od štirih članov uprave, nihče od članov nadzornega sveta in tudi ne njegov predsednik Franci Matoz.

Franci Matoz, predsednik nadzornega sveta Luke Koper. Foto Alešš Černivec

Informacije o zamenjavi uprave so se prvič pojavile 2. julija, ko je družba dobila nove člane nadzornega sveta. Ves čas pa je ostalo nejasno, koliko članov uprave naj bi zamenjali. Novi nadzorniki naj bi si sprva prizadevali zamenjati le dva člana, ki naj bi bila imenovana z nekakšnim »političnim« ozadjem, v zadnjih tednih pa se je oblikoval predlog, da naj odstopijo vsi trije. Ostal naj bi le delavski direktor Vojko Rotar.

Kljub dosežkom

bi nadzorniki radi več

Trije člani uprave so petletni mandat nastopili konec decembra 2017 in bi torej na funkciji lahko ostali do decembra prihodnje leto. Imenoval jih je nadzorni svet pod vodstvom Uroša Ilića. Predsednik uprave Dimitrij Zadel je prišel iz skupine OMV, član uprave Metod Podkrižnik je vodil Fersped, članica uprave za finance Irma Gubanec pa je bila nazadnje predsednica uprave časopisne hiše Delo.

Dimitrij Zadel, predsednik uprave Luke Koper. Foto Jože Suhadolnik

Medtem ko so nekateri naši sogovorniki iz pristanišča in drugih logističnih podjetij ocenili, da so vsi trije v upravi zelo dobro opravljali svoje delo, so drugi pohvalo namenili predvsem obema članoma uprave, s predsednikom pa niso bili vsi povsem zadovoljni. Ne glede na različne ocene je upravi uspelo v dveh letih odpraviti problem zaposlovanja zunanjih delavcev preko podjetij IPS, potrdili so plačevanje pretovorne takse za gradnjo drugega tira in izpeljali vrsto naložb, ki so prej zastale; predvsem pod prejšnjo upravo zaradi ne najbolj uspešnega sodelovanja z vladnimi službami in predstavniki občin Koper in Ankaran.

Trem članom bi težko očitali kakršno koli krivdno odgovornost ali večje kršitve v poslovanju. Nikakor ni mogoče spregledati niti dejstva, da je uprava zelo dobro sodelovala z ministrstvom za infrastrukturo, ki je menda zaslužno za to, da v zadnjih 20 letih najbolje od vseh doslej sodeluje s pristaniščem, mu pomaga z ukrepi in odločitvami, z zemljišči in administracijo. Kadrovanje pa ni odvisno od ministrstva, temveč od SDH, ki predstavlja večinski delež države v tem strateškem logistu.

Na vprašanja, kaj se bo zgodilo z upravo, kdaj, in predvsem, kako bodo nadzorniki zagotovili kader, ki bo vsaj približno tako uspešno vodil družbo kot sedanja uprava, za zdaj še ni odgovorov. Danes bodo predstavniki vlade obiskali Istro, ne pa tudi najpomembnejšega tamkajšnjega podjetja, Luke Koper, čeprav bodo podpisali tristranski dogovor med ministrstvom, Luko in občino Ankaran o urejanju obrobnega kanala na Bonifiki, ki bo omogočil širitev pristanišča in obnovo ankaranske vpadnice, ki povezuje Ankaran in Koper.