Uradni preboj vseh tunelov na drugem tiru

Izvajalci glavnih gradbenih del so v mesecu juniju izkopali še zadnje metre servisnih cevi predora Lokev in Beka na trasi drugega tira, danes pa uradno obeležujemo preboj vseh predorov, saj je zdaj prebitih vseh 10 predorskih cevi in izkopanih 37,4 km predorov. Kljub raznovrstnim izzivom, na katere se je naletelo v času gradnje, vključno z izzivi kraškega terena, so se izkopna dela zaključila v rekordnem času. Septembra 2021 so izvajalci glavnih gradbenih del pričeli izkopavati predora Mlinarji in Škofije, kmalu so sledili še preostali predori. V treh letih se je izkopalo več kilometrov predorov kot se jih je izkopalo v 30 letih na celotnem slovenskem avtocestnem omrežju, so sporočili iz 2TDK.

FOTO: Črt Piksi

Kar 430 metrov višinske razlike med Divačo na kraški planoti in Koprom z nekaj metri nad morjem so glavni razlogi, da tri četrtine proge drugega tira poteka v sedmih predorih. Dolžina predorov na drugem tiru je 20,5 kilometra. Skupna dolžina predorov, servisnih in reševalnih cevi je 37,4 kilometra. Servisne cevi, ki potekajo vzporedno s tremi najdaljšimi predori Lokev, Beka in Škofije, so zgrajene v enakem prečnem profilu kot glavne predorske cevi. S tem bo 61 odstotkov proge že pripravljene na prihodnjo dvotirnost.

Matej Oset je v svojem govoru povedal, da so izvajalci glavnih gradbenih del izkopali 37 kilometrov predorskih cevi, kar je ogromna razdalja, približno toliko je od Ljubljane oddaljena Litija. »Nismo se soočali z majhnimi izzivi, v treh letih se jih je nabralo kar nekaj: spopadli smo se z veliko sušo, požari na Krasu pred dvema letoma, številni turški delavci so odšli domov, ko je njihovo deželo leta 2023 prizadel grozovit potres. A gradnja kljub vsem neugodnim zunanjim dejavnikom, na katere nismo imeli vpliva, ni zastala, kljub vsem preprekam je ves čas tekla precej gladko.«

FOTO: Črt Piksi

Marko Brezigar je izpostavil, da je dosežena izjemno pomembna etapna zmaga na projektu. »Izkopna dela predstavljajo najbolj nepredvidljiv del gradnje drugega tira. Kljub izjemnim naporom geologov, geofizikov, inženirjev, krasoslovcev in drugih strokovnjakov, nikoli ne moremo povsem 100 odstotno vedeti, kaj nas čaka pod zemljo.« Posebna neznanka je bil kraški teren, preboj v predoru Beka se je odvil v kraški jami. »Povsem edinstveno in hkrati tudi nepričakovano je, da se dva dela predora združita prav v velikem kraškem pojavu.«