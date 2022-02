Uveljavile so se »poenotene komunikacije«

V nadaljevanju preberite:

Med svojevrstnimi zmagovalci pandemije so informacijske storitve, ki so ohranjanje stikov in omogočanje poslovanja na daljavo postavile na prvo mesto. Največjo rast povpraševanja in tudi prodaje so tako zabeležile oblačne storitve, med katerimi sta odskočili predvsem dve področji: poenotene komunikacije kot storitev (UCaaS) in klicni center kot storitev (CCaaS).

Ne le da smo tako dobili dve novi kratici, poslovna okolja so morala najti učinkovit način, kako zagotoviti kakovostno komunikacijo in sodelovanje. Kako?