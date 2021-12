V Dubaju vzpostavimo središče slovenskega gospodarstva

V nadaljevanju preberite:

Organizacija postavitve in vsebinskega nastopa slovenskega paviljona na svetovni razstavi Expo 2020 v Dubaju, sofinanciranje udeležbe na mednarodnih sejmih v tujini, različna izobraževanja podjetij za pomoč pri izvozu, privabljanje tujih investitorjev, vzpostavljanje inovacijskega ekosistema, promocija slovenskega gospodarstva v tujini …. Vse to in še več sodi na področje delovanja javne agencije Spirit Slovenija. Ta pa poleg pomoči podjetjem razvija tudi projekte za promocijo in uvajanje umetne inteligence, uvedli pa so tudi prve državne, nezamenljive kriptožetone.

Expo 2020 se bliža prvi tretjini, to je že dovolj dolga doba, da lahko naredimo prve resnejše ocene dogajanja na njem. Že zdaj lahko rečemo, da tako prepričljivih arhitekturnih stvaritev, kot jih vidimo v Dubaju, na enem mestu še nismo videli.

Slovenska podjetja in institucije so na področju umetne inteligence v svetu vsekakor že prepoznavna, kar dokazuje tudi Unescov mednarodni center za razvoj umetne inteligence v Ljubljani.