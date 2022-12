V Hisense Europe so se dogovorili za prenovo plačnega sistema

V Hisense Europe so se vodstvo in sindikat v okviru sprememb kolektivne pogodbe dogovorili o prenovi plačnega sistema. Nova plačna lestvica bo veljala od začetka prihodnjega leta. Delodajalec bo v uresničevanje dogovora vložil skoraj 13 milijonov evrov več na letni ravni glede na letos.

»Jasneje smo opredelili podlago za izračun uskladitve plač, kjer opredelitev Skupine Gorenje, ki ni bila več aktualna, nadomeščamo z družbami skupine Hisense Europe, podpisnicami podjetniške kolektivne pogodbe,« so sporočili iz podjetja.

Za najnižji tarifni razred za začetnike na najenostavnejših delih v proizvodnji bodo povečali osnovne plače na 994 evrov bruto. Na zgornjem delu plačne lestvice dodajajo nove, višje plačne razrede, s čimer bodo omogočili napredovanje in zaposlovanje najboljših strokovnjakov in vodij. Nihče od zaposlenih s sedmimi ali več leti delovne dobe v Hisense Europe ne bo imel več osnovne plače pod 1151,77 evra bruto.

Pojasnili so, da so nekatere spremembe še pri pravicah, ki temeljijo na delovni dobi, za bodoče zaposlene se spreminja dodatek za delovno dobo, natančneje so opredelili napredovanja, spremenili lestvico za izračun dodatnih dni letnega dopusta glede na zahtevnost delovnega mesta, delovno dobo in starost. »Glede zagotavljanja pravic zaposlenih še naprej presegamo raven branžne kolektivne pogodbe, kar je v interesu tako delodajalca, kot sindikata,« so še pojasnili.

Dogovorili so se tudi za izplačilo letošnje božičnice v višini 850 evrov bruto. »Korektna, predvsem pa uspešna pogajanja o prenovi kolektivne pogodbe so dober temelj za konstruktivno nadaljevanje socialnega dialoga v prihodnjem letu,« so sporočili iz Hisense Europe: »Glavni namen in povod za začetek pogajanj o prenovi obstoječe kolektivne pogodbe Gorenja je bila želja obeh strani po boljši, vzdržnejši in pravičnejši ureditvi plačnega sistema, pri čemer smo poseben poudarek in sredstva namenili ureditvi najnižjih plač. Pogajanja smo namreč začeli še pred napovedanim dvigom minimalne plače, ker se oboji zavedamo problematike plač v najnižjih rangih plačne lestvice, pa tudi vse močnejšega učinka uravnilovke, ki ga vsakokratni dvig minimalne plače le še poslabša.«