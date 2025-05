V iskanju recepta, ki podatke spreminja v prihodke

V nadaljevanju preberite:

V sodobnem gospodarstvu podatki niso več stranski produkt poslovanja, ampak so postali najpomembnejše sredstvo za rast, inovacije in ustvarjanje konkurenčne prednosti. Toda imeti podatke in iz njih ustvariti prihodke sta dve različni vrsti umetnosti. Monetizacija podatkov je proces, ki zahteva jasen namen, strateško usmeritev in predvsem inteligentno obdelavo.

V tehnični javnosti boste pogosto slišali, da so podatki nova nafta, zlato ali denar. Kako so sploh postali tako pomembni nosilci vrednosti? Ničle in enice v sebi skrivajo veliko informacij, ki na prvi pogled sicer niso tako očitne, a združene in obdelane »spregovorijo«. Podatki podjetjem, denimo, omogočajo vpogled v potrebe strank, optimizacijo notranjih procesov, odkrivanje novih tržnih priložnosti, razvoj personaliziranih storitev in še marsikaj drugega. Po ocenah analitične hiše IDC bodo podjetja, ki znajo učinkovito monetizirati podatke, letos v povprečju ustvarila kar 30 odstotkov več prihodkov v primerjavi s konkurenti, ki te veščine (še) nimajo.