V kvizu o denarju sta zmagala dijaka Gimnazije Murska Sobota

Na letošnjem kvizu mladih v okviru evropskega tedna denarja je zmagal Jaka Horvat iz Gimnazije Murska Sobota. Drugo mesto je zasedla Nadja Nemec, tudi s soboške gimnazije, tretji pa je bil Erik Maximiljan Štemberger iz Škofijske gimnazije Vipava.

Zmagovalci iz Gimnazije Murska Sobota: najboljši rezultat je dosegel Jaka Horvat, drugo mesto je zasedla Nadja Nemec, usmerjala pa ju je mentorica Sandra Pančor (na sredini). FOTO: ZBS

»Tekmovalci so se na kviz pripravljali s prizadevnimi mentorji, ki so zaznali pomen finančnega izobraževanja mladih, stopajočih na pot upravljanja osebnih financ in prihodnjih nosilcev družbenoodgovornega ravnanja z denarjem. Zmagovalci dobijo lepe nagrade, ki so v šolah namenjene spodbujanju nadaljnjega izvajanja aktivnosti na področju finančnega opismenjevanja in mladim kot spodbuda za prizadevnost in pametno upravljanje sredstev,« so povedali v Združenju bank Slovenije, ki je kviz, namenjen dvigu finančne pismenosti v starostni skupini od 13 do 15 let, pripravilo že šesto leto.

Tretji v poznavanju funanc je bil Erik Maximiljan Štemberger iz Škofijske gimnazije Vipava. FOTO: ZBS

Kvizu se je priključilo 14 šol iz celotne Slovenije, skupaj 627 učencev in dijakov. Odgovarjali so na 20 vprašanj s področja financ, zaščite pred tveganji, spletne varnosti. Na vprašanja so odgovarjali z 58-odstotno uspešnostjo, kar je spodbudno, pa vendar pušča prostor za izboljšave, so poudarili v ZBS. Največ težav je povzročal obrestno obrestni račun.

Ekipa dveh iz šole, ki je zasedla prvo mesto, se je uvrstila na finalno vseevropsko tekmovanje, ki bo potekalo 18. in 19. aprila v Bruslju in na katerem bodo sodelovali nacionalni zmagovalci več kot 30 evropskih držav.

Leta 2019 so slovenski predstavniki zasedli prvo mesto v Evropi. Ena od zmagovalk Evropskega denarnega kviza 2019 (tekmujejo v paru), ki je obiskovala OŠ Dušana Muniha z Mosta na Soči in je zdaj že študentka, bo nastopila kot gostja na otvoritvenem dogodku Evropskega tedna denarja v organizaciji EBF in delila svojo izkušnjo zmagovalke.

Sodelovanje na dogodku v kampanji »Vprašaj me karkoli«, je potrdila tudi evropska komisarka za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov Mairead McGuinness.