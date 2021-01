V pričakovanju rahlega okrevanja donosnosti

V članku preberite

Epidemija je spremenila svetovno in slovensko gospodarstvo, odziv držav je bil drugačen kot ob prejšnji gospodarski krizi, a, kot kaže, je fiskalno zdravje države kljub manjšemu BDP in večjemu dolgu manj ogroženo. Iz članka lahko razberete, kako te okoliščine in obete za naprej ocenjujejo poznavalci obvezniških trgov, posebej pa so svoja pričakovanja o okrevanju gospodarskega cikla predstavili analitiki Triglav Skladov. Kot pod črto poudarja komentator, bodo obveznice v letu 2021 kljub vsemu najbrž prinašale manj kapitalskih dobičkov, če jih sploh bodo kaj.