V prvem polletju nižja vrednost industrijske proizvodnje

Vrednost industrijske proizvodnje je bila v prvem polletju v primerjavi z istim lanskim obdobjem nižja, prihodek od prodaje v industriji in vrednost zalog pa sta se zvišala, ugotavljajo na državnem statističnem zavodu (Surs). Vrednost proizvodnje je upadla za 3,8 odstotka; najizraziteje se je znižala v preskrbi z električno energijo, plinom in paro (za 36,9 odstotka), sledili so rudarstvo (za 31,3 odstotka) in predelovalne dejavnosti (za 1,8 odstotka).

Vrednost proizvodnje visoko tehnološko zahtevnih izdelkov je bila v prvem polletju sicer višja za skoraj 13 odstotkov, pri srednje in nizko tehnološko zahtevnih izdelkih pa se je znižala.

Na drugi strani se je prihodek od prodaje v prvih šestih mesecih primerjalno zvišal za 3,5 odstotka. Na tujem trgu je zrasel za štiri, na domačem pa za dva odstotka. Najbolj se je zvišal v proizvodnji izdelkov za široko porabo (za 11,4 odstotka) in v proizvodnji izdelkov za investicije (za 11,3 odstotka), v proizvodnji izdelkov za vmesno porabo pa je upadel (za 4,2 odstotka). Še bolj se je okrepila vrednost zalog, ki je bila v prvih šestih mesecih letošnjega leta za 18,8 odstotka višja kot v istem obdobju lani, so izračunali na Sursu.