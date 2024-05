V rudarjenju bitcoina prihaja do centralizacije

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

V svetu kriptovalut se je pojavila zaskrbljujoča tendenca centralizacije moči v rudarjenju bitcoina. Veliki rudarski bazeni, kot sta AntPool in Foundry USA, zdaj obvladujejo več kot polovico vsega omrežnega hashrata, kar povzroča strah pred možnostjo 51-odstotnih napadov.

Ta dominacija ni le teoretična; v praksi smo že videli, kako lahko rudarski bazeni cenzurirajo transakcije, kot je primer F2Pool, ki je zavrnil potrditev transakcij z naslovov, ki jih je sankcionirala ameriška agencija OFAC.

Centralizacija ne vpliva le na varnost omrežja, ampak ima tudi dolgoročne posledice za vrednost bitcoina. Zlasti vpliv velikih investitorjev, kot je BlackRock, ki je investiral v večje rudarske operacije, lahko oblikuje rudarske indekse in s tem vpliva na ceno bitcoina. To predstavlja tveganje, da bi Wall Street lahko izvajal vpliv nad rudarjenjem bitcoina na podoben način kot nad delniškim trgom.

Pomen neodvisnih vozlišč

Kljub temu obstajajo možnosti za boj proti tej centralizaciji. Bitcoin skupnost lahko izvaja protiukrepe, kot je zagon neodvisnih vozlišč in usmerjanje rudarske moči v manjše bazene, da se prepreči monopolizacija moči. To bi lahko omejilo možnosti za cenzuro in zmanjšalo tveganje za 51-odstotne napade. Rudarji lahko prispevajo k decentralizaciji s tem, da ne usmerjajo svojih naprav v največje rudarske bazene, ki zahtevajo osebne podatke in tako podpirajo protokole za poznavanje svojega strank (KYC).

Vendar je potrebno stalno zavedanje in aktivno ukrepanje s strani skupnosti, da se ohrani decentraliziran duh bitcoina in prepreči, da bi se moč v omrežju preveč koncentrirala v rokah peščice akterjev.

Bitcoin omrežje in njegovi rudarji se soočajo z izzivi in spremembami, ki oblikujejo prihodnost kriptovalute. Nedavni padec hashrata za 20 odstotkov je vzbudil vprašanja o stabilnosti in usmeritvi rudarske industrije. Ta nenaden upad lahko kaže na »kapitulacijo rudarjev«, kjer manj učinkoviti rudarji zapuščajo panogo zaradi povišanih stroškov in zmanjšanih nagrad po halvingu. Ta dogodek, ki je prepolovil nagrade za rudarjenje blokov, je pustil rudarje z manjšimi prihodki, medtem ko so stroški ostali visoki.

Vprašanje vrednotenja bitcoina

Halving sicer dolgoročno velja za pozitiven dogodek, saj zmanjšuje ponudbo novih bitcoinov, kar lahko vodi do povečanja njihove vrednosti. Vendar pa se rudarji morajo prilagoditi novim ekonomskim razmeram, kar vključuje investicije v bolj učinkovito opremo in iskanje strategij za zmanjšanje stroškov. Nekateri rudarji so se prilagodili tako, da so svoje operacije preselili na lokacije z nižjimi stroški elektrike ali pa so se združili v bazene za zmanjšanje variabilnosti prihodkov.

Poleg teh izzivov se rudarji soočajo tudi z vprašanji vrednotenja bitcoina. Analitiki iz raziskovalne in posredniške firme Bernstein so izrazili optimizem glede prihodnosti cene bitcoina, napovedujoč, da bo ostala v območju med visokimi 50.000 in nizkimi 60.000 dolarji, preden bo nadaljevala z rastjo. Ta napoved temelji na pričakovanju, da bodo izmenjavalni skladi, ki temeljijo na bitcoinu (bitcoin ETF), pridobili na priljubljenosti med institucionalnimi vlagatelji.

Rudarji se poslužujejo različnih strategij, da ohranijo ali celo povečajo svoj tržni delež. Nekateri javno kotirani rudarji, kot so Marathon Digital, Riot in CleanSpark, so že uspeli nekoliko povečati svoj tržni delež in načrtujejo nadaljnjo širitev preko kapitalskih vlaganj in združitev. To kaže na dinamično naravo industrije, kjer se rudarji nenehno prilagajajo in iščejo nove načine za ohranjanje konkurenčnosti.

Vse te dejavnosti kažejo na to, da je bitcoin rudarjenje v obdobju transformacije, kjer se rudarji soočajo z nenehnimi spremembami in morajo biti pripravljeni na hitro prilagajanje, da ostanejo uspešni v tekmi za bitcoine.

Članek je nastal s pomočjo umetne inteligence in ni lektoriran.