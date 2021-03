Varčujte pametno, izognite se nizkim obrestnim meram in ležarinam!

Slovenci vsako leto izgubimo okoli 200 milijonov evrov.

Slovenci v bankah in hranilnicah hranimo več kot 20 milijard evrov sredstev. Od tega jih je približno tri četrtine na računih, preostanek pa v depozitih. Po teh predpostavkah Slovenci vsako leto izgubimo za 200 milijonov evrov kupne moči. Dogajanje v zadnjih letih je centralne banke prisililo v nižanje ključnih obrestnih mer v negativno območje. To se kaže tako, da so kaznovani tisti, ki hranijo denar na banki, nagrajeni pa vsi tisti, ki se zadolžujejo ali pa svoje prihranke investirajo. Vrednostni papirji so postali ohranjevalec vrednosti denarja.Kako si lahko sami preračunate realno izgubo denarja, ki jo ustvarjate s hranjenjem denarja na bančnem računu? Če je bila inflacija v letu 2019 1,8-odstotna, vi pa ste za svoja sredstva prejeli 0,0 odstotka obresti, ste realno ustvarili 1,8-odstotno izgubo.* Pri 10 tisočakih, ki jih imate na računu, to znaša 180 evrov. Kaj pa, če bi lahko drugje ustvarili 10-odstotno donosnost in niste izkoristili priložnosti? V tem primeru ste zaradi neaktivnosti pridelali 1180 evrov oportunitetne izgube. Bi posodili denar znancu, če bi vnaprej vedeli, da vam bo vrnil manj?* Povprečna letna inflacija zadnjih 5 let je znašala približno en odstotek (Vir: TradingEconomics.com). V tem primeru ste vsako leto ob 0-odstotnih obrestih za vsakih deset tisočakov na računu ustvarili 100 evrov izgube kupne moči letno.Veste, kaj je največji generator prihodkov, ko ustvarite dovolj visoko premoženje? Služba? Posamezni projekti? Ne! Največji generator prihodkov je denar. Recimo, da imate na računu 200.000 evrov. Veste, koliko znaša 5 odstotkov od tega zneska na letni ravni? Kaj pa 10 odstotkov? Največ časa bi morali posvetiti temu, da vaš lastni denar začne delati za vas. Tudi če gre za nižji znesek, preračunajte, koliko denarja vsako leto "izgubite" zaradi tega, ker se vam s tem ne ljubi ukvarjati.