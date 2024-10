Varnost lahko od nevarnosti loči le klik

V nadaljevanju preberite:

Kar tri četrtine evropskih podjetij svojim zaposlenim ne zagotavlja nobenega usposabljanja ali ozaveščanja o kibernetski varnosti, je pokazala nedavna raziskava. Po drugi strani pa strokovnjaki opozarjajo, da nas pred padcem v prevaro obvarujejo le znanje o tveganjih in previdnost pri uporabi elektronskih poti.

»Hekerske organizacije delujejo kot podjetja. Specializirani so za različne metode, kot so kraja gesel in socialni inženiring, kar pa je le začetni vektor napada,« pravi Grega Prešeren, soustanovitelj podjetja Carbonsec.

S pridobljenimi podatki, ki jih pogosto zaradi nepazljivosti (in neprostovoljno) posredujejo zaposleni, lahko napadalci vdrejo v vitalne poslovne sisteme, ukradejo podatke za morebtino kasnejšo (zlo)rabo, še najbolj pogosto pa izsiljujejo visoko odškodnino.

Povečanju varnosti na spletu je namenjen prav mesec oktober. Letos je posvečen ozaveščanju o manipulativnih taktikah na spletu, poteka pod geslom ThinkB4UClick (Premisli, preden klikneš). Vsakoletno kampanjo organizira Agencija EU za kibernetsko varnost ENISA v sodelovanju z evropsko komisijo in državami članicami.

Letos so v ospredju prevare »smishing«. Gre za vse bolj pogosta lažna sporočila SMS, ki željijo prejemnika prepričati, da na pametni telefon naložijo zlonameren program, delijo občutljive informacije ali pa prevarantom pošljejo denar.

V Sloveniji so različni primeri aktualnih kibernetskih prevar predstavljeni na spletni strani varninainternetu.si. Ob tem so navedeni tudi nasveti, kako se zaščiti pred spletnimi goljufi. Objavljena so tudi gradiva za izvedbo delavnice o spletni varnosti.