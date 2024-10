WTO za letos napoveduje postopno okrevanje trgovine

V nadaljevanju preberite:

Svetovna trgovina je v letih 2024 in 2025 na poti do skromne rasti, kljub tveganjem, ki izhajajo iz konflikta na Bližnjem vzhodu, je napovedala Svetovna trgovinska organizacija (WTO). »Letos pričakujemo postopno okrevanje svetovne trgovine, vendar ostajamo pozorni na morebitne zastoje – zlasti morebitno stopnjevanje regionalnih konfliktov, kot so tisti na Bližnjem vzhodu,« je povedala Ngozi Okonjo-Iweala, generalna direktorica WTO.

»Učinek konfliktov bi bil lahko najhujši za države, ki so neposredno vpletene, lahko pa konflikti posredno vplivajo na globalne stroške energije in ladijske poti,« je dodala Okonjo-Iweala. Svetovna blagovna menjava je leta 2023 zaradi visoke inflacije in naraščajočih obrestnih mer padla za 1,1 odstotka.