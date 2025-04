Večja podpora Tešu kot gradnji vetrnic

V nadaljevanju preberite:

Proizvodnja elektrike iz sončnih in vetrnih elektrarn po Evropi se bo do konca desetletja skoraj podvojila, tako da bodo te proizvedle trikrat več energije kot termoelektrarne. Slovenija pa za to nima predvidenih večjih investicij. Tako bomo vse bolj odvisni od uvoza električne energije, saj se zaradi elektrifikacije poraba že povečuje.

Pri preskrbi se Slovenija opira predvsem na gradnjo drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško in modularne jedrske reaktorje. Načrtovanje teh ni sporno. Zaradi elektrifikacije bo poraba električne energije naraščala še najmanj do sredine stoletja. Toda elektrifikacija se že dogaja, jedrski reaktorji pa bodo, če se kaj ne zaplete, zaživeli čez dve desetletji.

Koliko in zakaj se povečuje poraba električne energije?

Kako se temu prilagaja Evropa in kako Slovenija?

Kako se povečuje proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov? Kakšne so projekcije?

Kako se skuša EU zmanjšati težavo zaradi nezanesljivosti obnovljivih virov?