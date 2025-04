Lani rekordne naložbe, letos bolj skromno

»Razvojni načrt omrežja, ki temelji na pričakovanju intenzivne elektrifikacije v prihodnjih letih, narekuje še dodatno povečevanje investicij v omrežje, nadgradnjo sistemov merjenja in drugih sistemov z namenom omogočanja naprednih storitev s področja prilagajanja odjema ter povečano vlaganje v kibernetsko varnost,« je na 9. strateški strateški konferenci elektrodistribucijskih podjetij Slovenije z naslovom Modre rešitve za zeleno prihodnost dejal Uroš Blažica, predsednik združenja. A opozorila, da lahko zmanjka denarja za naložbe, niso brez teže.

Državna sekretarka za energetiko na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tina Seršen je poudarila velik pomen lanskih rekordnih naložb, izvajanja regulacije cen elektrike, uspešnega upravljanje z naložbami v sončne elektrarne v sistemu netmeteringa in tehnično dobro izvedenega prehoda v nov sistem omrežnine. Kot je dejala, ministrstvo z vso resnostjo prepoznava investicijske potrebe na tem področju in temu daje absolutno prednost, kar se kaže tudi v tem, da so prvič v zgodovini Slovenije v kohezijo in v modernizacijski sklad vključili tudi naložbe v pametna distribucijska omrežja. »Za investicije v omrežja je iz proračuna zagotovljenih skupaj 213 milijonov evrov nepovratnih sredstev,« je še poudarila.

V okviru načrta za okrevanje in odpornost izvajajo slovenska elektrodistribucijska podjetja posodabljajo omrežje za njegovo večjo zmogljivost in odpornost proti motnjam. Do konca marca 2026 bodo zgradili 1300 kilometrov nizkonapetostnega omrežja in 838 transformatorskih postaj z vključenimi elementi pametnega omrežja. Skupna vrednost naložb elektrodistribucijskih podjetij je 150 milijonov, vrednost sofinanciranja pa 71 milijonov evrov.

Urban Likozar, predsednik uprave Elektra Ljubljana, je poudaril, da so šibke točke predvsem v nizkonapetostnem delu omrežja, ki ga trenutno intenzivno nadgrajujejo s sredstvi načrta za okrevanje in odpornost. Rešitev za zmanjšanje nenačrtovanih izpadov je po njegovem pokablitev. »Zavedati se moramo, da se ob povečanem investicijskem ciklu na drugi strani povečuje delež načrtovanih izklopov,« je opozoril.

Denarja zmanjkuje

Direktor Elesa Aleksander Mervar je poudaril pomembnost učinkovitega upravljanja merilnih podatkov in odnosa s končnimi uporabniki. Slovenija ima sicer eno najbolj zanesljivih distribucijskih omrežij v Evropi, kakovost storitev pa je izjemno visoka. Ob tem pa je opozoril, da bo letni manko omrežninskih prihodkov za pokrivanje razvoja prenosnega in distribucijskega omrežja letos kar 221 milijonov evrov, pri čemer je upošteval porabo prihodkov od čezmejnih prenosnih zmogljivosti v višini 100,5 milijona evrov.

Lani je bilo drugače, elektrodistribucijska podjetja so dosegla rekord v naložbah, v distribucijsko omrežje so vložila kar 220 milijonov evrov, je povedal Dejan Božič iz SDH.

Na to, da bo nekaj treba spremeniti, pa je opozorila tudi Duška Godina, direktorica Agencije za energijo. Če bodo projekcije potrdile rast stroškov, namreč leta 2027 ne izključuje nujnosti za dvig omrežnin. Kljub temu pa mora ostati v ospredju učinkovita raba omrežij, prilagajanje odjema in zavedanje, da bo zeleni prehod drag – in da ga bodo nosili vsi uporabniki.